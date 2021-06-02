【旅奇傳媒/記者-張偉浩】「台南市日本人協會」的會員餐飲業者皆為在台的日本老闆們決心攜手，以各家餐廳的特色美食共150個日式便當，捐給奇美醫院，為醫療人員加油打氣，表達他們與台灣齊心抗疫、度過這個險峻時刻的心意！黃偉哲非常感謝日本友人的用心，也謝謝我們防疫人員大家的辛苦，讓我們持續努力做好防疫。

「台南市日本人協會」理事長野崎孝男日前會同Mr.拉麵、日式燒肉貴一郎、神戶廚房、日式豬排豚讚等臺南在地知名餐飲品牌業者，到永康奇美醫院捐贈餐盒。長野崎孝男表示，雖然這次疫情讓我們餐飲業也非常辛苦，大家忍耐著虧錢經營，但國家危機時刻還是需要共體時艱，我們相信台灣一定會克服這次大困難！

奇美醫院院長邱仲慶代表醫護人員接受便當，表示日式便當是大家都很喜歡吃的，這次他們感念醫護人員的辛苦，贈送我們150份便當，我們謝謝他們的好心。黃偉哲則特別親臨現場，致贈感謝狀。

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(中時新聞網)