臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

針對外界質疑民進黨炒作高端疫苗股價，總統蔡英文5月31日親上火線澄清她已做內部清查，絕對沒有炒股問題。中廣董事長趙少康則對蔡提出「六問」，包括蔡英文在這麼短的時間內如何徹查？立委跟官員會坦白承認嗎？他們不會用人頭運作嗎？獲得超過2.3萬人按讚，有人更狠酸「沒有持股只有超買」，讓大批網友驚呼「你知道得太多了！」

趙少康5月31日在臉書發文，質疑蔡英文如何在這麼短的時間內如何徹查相關立委、官員及其家人、部屬、親近朋友有無擁有高端股票？如果申報財產就能保證立委、官員廉潔，這麼簡單，那我國不是早就弊絕風清了？而且這些立委、官員會跟妳坦白承認嗎？他們不會用人頭運作嗎？

趙少康表示，蔡英文應該要求金管會及檢調系統立刻徹查，為何短短2年高端股價能夠在EPS連連負值下，從每股30元狂飆到400多元，市值從3、50億狂增到800多億？就算疾管署購買500萬劑高端疫苗，一劑以500元計算，總共不過25億元，扣掉給台康的代工費用，怎麼能讓市值炒到800多億？其中有無惡意炒作坑殺無辜股民？有無官、商、媒體勾結炒股？ 並質疑蔡是否真心歡迎郭台銘、佛光會捐疫苗。為何郭台銘、張亞中可以取得德國BNT 500萬劑，佛光會可以從美國取得50萬劑嬌生疫苗，蔡政府卻爭取不到？

此文一出，獲得超過2.3萬人湧入按讚，網路反應非常熱烈。網友回應道：「一個不被人民信任的總統，多說無益，只需道歉，為無辜死亡確診者⋯⋯但是，她的讀稿機中並沒有『對不起』這三個字」、「若要人不知，除非己莫為，強辯只是讓人覺得此地無銀三百兩」、「至少要3天才能把回應稿完成，可能也不會回應！問題太難了！」「她會不讀不回！那些死了的百姓因為不是她家的人⋯⋯所以跟她無關！你看過她為罹難者開過記者會嗎？」

此外，有網友諷刺表示「沒有持股只有超買」，讓大批網友笑翻，紛紛回應該網友「你知道得太多了！」「又一個新名詞解釋」、「已經把劇本都寫好了」、「蔡政府標準SOP啟動」、「正常發揮，還意外嗎？」「小心黨會說，假消息300萬」。

(中時新聞網)