台灣桌球好手江宏傑與日本桌球天后福原愛爆出婚變，接連爆出外遇、當小三等醜聞，江宏傑也心死向法院訴請離婚，如今福原愛名聲地位兩失，打官司的情勢也很不利，日媒之前爆料福原愛手中還握有逆轉王牌，對此，議員黃敬平也在節目上提到，他認為福原愛不可能贏。

據日媒報導，福原愛手中仍握有為成功爭取孩子撫養權的王牌，就是她之前所聲稱受到言語霸凌時寫的日記，這些細節都成為打贏官司的重要武器，然而她提出的筆記是否有效，還要依狀況而定，如果確定言語霸凌屬實，依日本民法770條5號被判定為「婚姻難以繼續的重大事由」，就會對福原愛比較有利。

對此，黃敬平在節目《小明星大跟班》坦言，法院不會照單全收筆記本裡的內容，「除非筆記本裡面有記載到江宏傑有要對小孩子不利，法官才會考量」，認為在雙方都想爭監護權的情況，江宏傑目前的經濟狀況比較好，也比較穩定，因此福原愛要勝訴很困難。

黃敬平認為福原愛不會勝訴。（圖/翻攝自《小明星大跟班》）

事實上，日本兩性專家池內廣美先前還爆料，表示福原愛與江宏傑根本離不成婚，福原愛若沒有被拍到不倫，離婚對她並沒有什麼損失，且她因為經濟條件遠勝過江宏傑，粗估身價至少近10億日幣(約2億台幣)，婚前年收入是江宏傑的37倍，還可以撫養小孩重新開始，

(中時新聞網)