NEC集團為日本沖繩最繁忙的那霸機場提供支援臉部辨識的電子通關系統。目前，日本新千歲機場、成田國際機場、最繁忙的羽田機場、中部國際機場、關西國際機場與福岡機場等六大機場皆已部署此套系統。

此電子通關系統能加速重要機場的通關程序。當旅客使用此系統的電子申報終端機並通過出口閘門時，NEC的臉部辨識技術便會確認旅客身分。此外，NEC希望運用智慧型手機應用程式將行李申報流程電子化，進而加速通關程序。

內建臉部辨識技術的出口閘門，能提供全球最精準的辨識技術，出口閘門搭載NEC的NeoFace AI引擎，不僅是NEC Bio-IDiom生物辨識技術解決方案的核心技術，還具備全球最高的辨識精準度。此系統運用海關查驗區的電子申報終端機擷取旅客的臉部影像，並與出口閘門的影像辨識攝影機拍攝的臉部影像進行比對，因此旅客通行時即可於自然行進中完成快速、準確且安全的身分驗證，而不用特地停下來。流暢的身分識別流程能減輕海關查驗區的壅塞狀況並縮短旅客的等候時間。

關稅申報應用程式與電子申報終端機，能讓海關查驗的電子申報作業更有效率、更簡單。旅客只要使用關?申報應用程式輸入攜帶物品的內容、取得QR code，再使用海關查驗區的電子申報終端機讀取護照與QR code即可。相較於填寫傳統的「攜帶物品與後送物品」申報單，這種方式容易多了。

(工商 )