高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）2日公布自結5月合併營收2.08億元，月增1.26％、年增3.23％；累計今年前五月合併營收10.4億元、年增26.42％。和勤表示，在汽車與硬碟零件出貨穩定成長下，和勤今年前五月單月及累計營收持續成長，隨著新產品與電動車零件新品項量產、硬碟零件轉單效益，及下半年傳統旺季到來，公司營收的雙成長表現，可望持續到下半年。

和勤5月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.51億元，占比72.75％；硬碟機構件（VCM Plate）0.54億元，占比26.15％。汽車零件部分，受惠中國大陸新能源車銷售快速成長，公司新能源汽車零件的營收占比逐漸增加，燃油車零件雖有部分品牌車款，仍受晶片缺貨影響，但整體出貨不受單一客戶的影響。

硬碟（HDD）零件受惠宅經濟效應，出貨穩定成長，近期東南亞疫情嚴峻，公司亦見到部分轉單效益。

硬碟零件方面，和勤專注於高階儲存硬碟機種機構件（VCM Plate），產品平均銷售單價與毛利，均高於傳統硬碟，目前終端客戶涵蓋Seagate、WD，及Toshiba三大硬碟廠的全球市占率近三成。

因東南亞新冠肺炎疫情，近期再度惡化，HDD生產重鎮泰國、馬來西亞相繼受到影響，HDD VCM組裝需求轉移到台灣與大陸，和勤除原本訂單外，也受惠於轉單效益，和勤也積極與客戶商務協商，以反映急單增量的成本。

汽車零件方面，公司持續開發新能源車零件，對公司營運成長貢獻也持續拉升，配合美系電動車大廠新車系上市，公司供應的零件品項增加，量產效益將明顯於下半年展現。

其他電動車品牌等新能源車的座椅、門鎖等零件出貨，也隨新車銷售成長，並與各大車廠合作開發電動車馬達核心的電驅系統零件，有信心順利接軌電動車市場。

此外，重卡變速箱零件6月開始量產，和勤跨入大陸每年約100萬輛的重卡市場，及大陸開放出口重卡的商機，預期將為公司帶來另一大成長動能。

面對鋼材價格漲勢與美元匯率影響，和勤指出，公司仍持續與客戶進行商務談判調漲價格，維持供應鏈穩定。

因應訂單出貨時程，和勤目前產線全線稼動，在全球因新冠變種病毒疫情升溫情況下，和勤大陸公司員工近期已陸續完成疫苗接種。

和勤現任經營團隊找出過去營運困境的癥結點，從投資面、業務面、管理面三個方向，做營運改善，逐漸展現穩健的獲利實力，即使面臨新冠肺炎疫情的考驗，2020年度營收、獲利與配發股利，都創上櫃以來新高，今年第一季業績也再創歷年同期新高。

和勤今年元月已完成台灣全興廠搬遷作業，嘉興和新廠第五車間擴產作業，預計今年第三季布建完成，公司以台灣和勤為研發中心，將採取國際分工模式，分散生產基地及擴大生產規模，配合客戶海外市場需求，達成公司與客戶雙贏的局面。

展望未來營運，和勤以高毛利的精密沖壓產品為主要發展目標，持續優化產品組合，今年下半年將量產工程機械用的高壓柱塞泵、重卡變速箱零件，產品毛利率優於公司平均毛利率，有助公司營運成績繼續保持成長。

台灣總部配合中央防疫政策，採取高規格防疫措施，以確保產線正常運作。台灣總部除以人臉辨識打卡機（含測額溫記錄）確認員工有無發燒情形，中午及下午休息時間額外增加2次量測體溫，員工餐廳實施人員分流管制，行政單位員工啟動居家辦公（WFH），會議改以線上視訊方式進行，並暫停國外出差、赴疫區差旅活動；另公司亦請移工除必要活動外，減少外出機會，工作環境每日消毒，並填寫線上記錄表等。

(工商 )