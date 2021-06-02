微星(2377)發布搭載NVIDIA全新 GPU的GeForce RTX 3080 Ti 和GeForce RTX 3070 Ti 系列顯示卡，共推出SUPRIM、GAMING TRIO和VENTUS 3X三款型號。微星第1季營收480.05億元，季增14.5%、年增68.4%，創下歷史新高，在新產品推出的效應下，第2季業績再度挑戰新高，下半年進入傳統旺季，業績不看淡，法人估2021年全年業績看增兩成。

SUPRIM系列為微星精心打造的GeForce RTX 30全新旗艦顯示卡，採用全新的TRI FROZR 2S散熱系統 ，透過TORX FAN 4.0、安靜的散熱鰭片、特製方形導熱管、大面積霧面金屬背板下方加上導熱管，為背板的記憶體提供了額外的散熱能力，大幅提升顯示卡的散熱效果。髮絲紋金屬材質的散熱器外殼及背板，呈現唯美風範的同時亦增強顯示卡的強度。流光RGB燈效可透過自定義調節，綻放出更多個性化色彩及動態效果。雙BIOS設置可在靜音模式和遊戲模式間自由切換。

GAMING TRIO系列在高性能、強散熱及低噪音三項條件中實現了絕妙的平衡，深受使用者的喜愛及讚賞。前沿的的TORX風扇4.0設計，將葉片兩兩連結，加上扇框組合設計，創造更加聚集的風流與風壓，將氣流更集中引導至第二代TRI FROZR散熱系統中。霧面金屬背板不僅對顯示卡有加強作用，同時透過導熱墊片提供額外的散熱效能。裝載於顯示卡外部的RGB燈效可透過Mystic Light Sync和 Ambient Link等MSI軟體控制，與其他PC 裝置進行RGB燈效連動。

VENTUS 3X系列強勢回歸，專注於性能表現的設計，採用功能優異的TORX Fan 3.0三風扇配置，比之前的更加強大。無論是工作還是娛樂，VENTUS專注於性能的表現，讓使用者完成各項任務。強大的散熱系統、強化背板、極簡工藝美學外觀設計，適用於各款主機組合搭配。

(時報資訊)