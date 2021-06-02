「SCP」系列起源於2007年美國網友於4chan論壇上發佈的一篇恐怖小說，小說以機密資料的口吻虛構了一個叫「SCP」的機構，該機構收容了一個危險生物，編號173。SCP-173的角色設定是，當有人盯著它時，它無法行動，一旦盯著它的人視線轉移或眨了眨眼，SCP-173會瞬間移動到對方眼前，並擰斷對方的脖子。

這一特有的恐怖驚悚氛圍引發了更多網友的關注與創作，許多網友紛紛創造出一大批和SCP-173相似的超自然生物，以編號命名。越來越多的愛好者在各個國家建立官方網站，取名「SCP基金會」。

「SCP基金會」中文官網顯示，「基金會」的目標是「收容異常物品、個體及現象」，「SCP」的含義為控制（Secure）、收容（Contain）及保護（Protect）。網站沒有固定的作者，編寫成員來自世界各地，他們以科學報告的形式記錄、上傳各類虛構的怪奇現象、物體，營造神秘恐怖的氛圍，供其他愛好者閱讀。

近年來，「SCP」系列在中國愛好者中流行起來，由最初小範圍的同人創作，逐漸衍生出實體卡片、影片和遊戲等形式，其受眾不乏未成年人。

北京市文化市場綜合執法總隊於今年4月26日發佈公告稱，自今年3月以來，執法總隊開展了關於「兒童邪典」影片的專項查處和治理工作，對7家違規平台做出了行政處罰，共清理相關違規視頻33789個，清理兒童邪典圖片7930張，刪除相關違規內容鏈接83254條。

公告中，「SCP系列」被列為「兒童邪典」的一種。公告還稱，較以往惡搞、低俗為主的「兒童邪典」影片不同，「SCP」系列等影片多以陰暗、恐怖、驚悚為基調，充斥大量暴力血腥以及宣揚、教唆犯罪的內容，「對未成年身心健康危害極大。」

(旺報 )