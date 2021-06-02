國內新冠肺炎疫情嚴峻，全國進入三級警戒，憂色情行業恐淪防疫破口，台南卻有色情業者照樣開張，台南市警五分局1日查獲業者透過網路經營1樓1鳳色情交易，動員大批警力在北區西門路2棟大樓套房內查獲10名越南女子、2位媒介、嫖客1人及保險套、潤滑液等證物，全案依刑法、社維法及傳染病防治法送辦。

五分局指出，涉案越南籍女10人包括失聯移工6人、觀光逾期2人、持照正常2人，並無台北萬華區旅遊史，10人供稱5月南下「討生活」，分別來自台北市北投區1人、新北市2人、桃園市2人、苗栗縣1人、雲林縣1人、台中、台南、高雄各1人。

五分局指出，日前接獲檢舉掌握情資轄區2處大樓出租套房頻見外籍女子出入，經警方多日埋伏跟監，蒐證齊全後，向台南地方法院聲請搜索票，1日凌晨1時在火車站附近大樓查獲台籍媒介及嫖客各1人，越南籍失聯移工2女，昨晚10時在西門路大樓查獲越南籍失聯移工4女、逾期停留2女，持照正常2女及媒介男子1人，起出保險套、潤滑液等證物，全案依刑法妨害風化罪送辦及社會秩序維護法裁處，越南女子移送移民署專勤隊收容。

由於正值疫情嚴峻時期，警員也全副武裝，穿防護衣、護目鏡，口罩，回來立刻消毒。警方指出，10名女子都沒有發燒，但防疫嚴峻時期，因應防疫需要，也將全數應召女、嫖客及媒介等人，今早都帶到衛生所快篩。

警五分局分局長李名昌表示，警方將持續擴大追查幕後不法集團，加強不法色情處所查緝，呼籲汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或住戶如發現有可疑違法情事應立即報案，共同防堵地下色情成為疫情破口。

(中時 )