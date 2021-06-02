大陸深圳鹽田港單向封港，貨物只進不出，全球運價漲勢再起，航運族群今日再度成為盤面焦點，其中貨攬三雄更是氣勢如虹，台驊控股拉出第6根漲停，股價衝上124元，成為航運股「二阿哥」，帶動中菲行、捷迅齊聲亮燈，漲勢凌厲程度超越貨櫃三雄，引起投資人關注。

台驊因為近期漲勢過猛，提前公布4月財報，4月營收20.61億元，年增64.15％，4月稅後純益3.72億元，年增538.97％，每股盈餘（EPS）達2.98元，不只單月獲利創新高，且單月接近第1季整季獲利，累計前4月每股獲利6.14元，為同期新高。

台驊除本業不錯，也因是「老司機」，持有大批陽明、長榮股票，光陽明張數超過2萬張，業外收益相當驚人。要不要獲利出場？台驊董事長顏益財表示，還逆勢加碼，並喊出「一張不賣、奇蹟自來，反向加碼、綿延不絕」16字箴言。

以空運為主力的中菲行，第1季海運業務年增逾 90％，空運價格則維持高檔，進一步推升營運動能，第1季稅後純益 3 億元，年增 207.9％，每股純益 2.38 元，創單季次高，看好進入第2季後，海空運價見回不回，營運動能相當樂觀。

捷迅總預估海空運市場供需難以平衡，將持續維持高檔到第3季，甚至第4季，並大膽指出今年將破紀錄成為「全年無淡季」的一年，維持高運價以外，貨量也會有一定程度的增加，在空海缺艙的同時，將爭取極大化艙位，拉升獲利。

(中時 )