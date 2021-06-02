即日起飛往澎湖、金門、馬祖等離島的旅客，從松山、台中、嘉義、台南、高雄等5處機場出發時，必須先填寫健康聲明書，若有症狀必須在機場內的篩檢站進行快篩。交通部常務次長祁文中今視察松機篩檢站時指出，希望此措施能給離島縣市更多信心，也保障旅客安全，他也提醒旅客隱匿症狀的話，將被追究法律責任。

祁文中表示，離島寄望本島的防線，希望在本島航空站就先進行新冠肺炎篩檢，今天有5個航空站、8個航班會到金馬澎地區，按照指揮中心指引，旅客到機場先填寫健康聲明書，沒有條列的狀況就可以報到劃位。

若旅客有任何狀況，就是到篩檢站篩檢，等候篩檢結果，若是陽性就搭防疫計程車到指定醫院完成PCR，再到防疫旅館或集中檢疫所；若是陰性，才可以回到報到窗口劃位。

祁文中指出，由於多了這道流程，民航局希望大家提早90分鐘到達機場，並不是因為過程要花很久，而是希望大家分流，實際等候篩選只要15至20分鐘。他也提醒，健康聲明書有公文書的性質，若旅客隱匿症狀，會有法律責任。

祁文中說，今天也發現有個特別現象，就是松山機場的國際航班，今早到廈門的乘載率非常高，旅客應該有250人以上，顯示目前兩岸、國際航線有增溫現象，這要持續關心。

(中時 )