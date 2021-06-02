技專校院招生委員會聯合會今天公布四技二專甄選入學一階篩選結果，各校共提供4萬3296個招生名額，一階段報名人數5萬1162人，每位考生至多可報名3個校系科(組)、學程志願，最後有4萬6431人通過篩選，篩選通過率為90.8％。

聯合會表示，因應疫情防疫之需，今年四技二專甄選入學取消第二階段「到校」甄試項目與離島面試，改為僅採「書面資料」評比；原定「到校」甄試項目的配分占比，將平分至統一入學測驗成績與書面資料成績兩大項。

因應停辦原訂到校指定項目，二階甄試費用由750元調整為500元，並維持低收入戶考生免繳費，中低收入戶考生減免 60％，由考生依簡章所訂方式繳交各校指定項目甄試費。

聯合會提醒，第二階段備審資料上傳自110年6月2日10時起至各校系科(組)、學程所訂截止日為22時止，上傳系統開放時間為每日8時起至22時止(首日為10時起至22時止)，系統於22時準時關閉。

聯合會提醒考生，上傳備審資料後，務必再次進入備審資料上傳系統，查看校系（組）、學程之確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表已成功完成上傳。

考生若對本項招生有任何疑問，可洽詢技專校院招生委員會聯合會，電話(02)2772-5333。

(中時 )