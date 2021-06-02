中國文化大學昨日又傳出大倫館宿舍有4名學生確診，校方進行大消毒，並緊急成立應變快篩小組，今日針對留校住宿生進行快篩，第一階段篩檢21名學生，其中7名為確診學生的同住室友，篩檢結果為陰性。

文化大學昨（1）日在官網發出公告表示，校內大倫館宿舍出現4名留宿男學生確診，今日將針對大倫館345名住宿生進行快篩，30人為一組，第一階段篩檢21名學生，當中7名是確診學生的同住室友，篩檢結果均為陰性，目前已返回宿舍。

文化大學昨日在官網發出公告，透露大倫館宿舍有4名學生染疫。（圖／翻攝自文化大學官網）

據《TVBS》報導，住在大倫館5樓的學生（案8057）於5月29日確診後，5月30日又出現一名住在3樓的馬來西亞籍僑生確診，接著5月31日又再爆出2名住3樓的香港生染疫，因近日要返國須要提供陰性證明，沒想到採檢結果竟然是陽性，才發現是無症狀感染者。

不過，大倫館345名住宿生皆是使用同一個衛浴空間，更不可能在洗澡的時候佩戴口罩，其中一名確診學生在論壇《Dcard》表示，大倫館一旦有人感染就一定會爆發，畢竟衛浴共用，很容易通過糞便或氣溶膠傳播，因此這次爆發4人染疫，很大機率是宿舍內感染。

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(中時新聞網)