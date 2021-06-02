全球市場研究公司Forrester在《Forrester Wave ：2021年第二季終端安全軟體即服務》報告中將VMware評為領導者。VMware安全業務部門資深副總裁暨總經理Patrick Morley表示，我們很自豪能夠在Forrester Wave報告中被評為領導者。VMware在18個月前收購了Carbon Black，自此我們著手對安全現狀發起挑戰，並進一步創造一個免受網路攻擊的安全世界的願景。我們相信，這一認可證明了我們的願景和對客戶的承諾，協助確保安全是其業務戰略的關鍵要素，也是其數位化基礎架構的核心。

如今，VMware Carbon Black Cloud每天在全球數百萬個終端上對超過1萬億個安全事件進行分析。正如Forrester Wave所指出的，VMware旨在減少IT安全性和運維之間的摩擦。除了打破這些孤島之外，VMware還致力於為構建在雲端和用戶基礎設架構中的以上下文為中心的安全性制定行業標準。這加快了對網路威脅的檢測和回應，從而更好地協助VMware客戶阻止新出現的攻擊。

根據Forrester Wave的評估，VMware在惡意行為保護、威脅搜索、效率檢測、安全配置管理、移動安全、運維系統支援、應用程式控制、企業客戶群、合作夥伴生態系統、零信任框架一致性和公司戰略等領域得到了最高分數。

(工商 )