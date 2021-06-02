國產疫苗未經第三期臨床試驗就要開放施打，引起各界爭論，資深媒體人黃暐瀚因表態願意打國產疫苗被罵翻，他則表示，「總統都敢打了，我有什麼好怕的？」並提出2點說明為何願打國產疫苗。

黃暐瀚昨（1）日在臉書表示，最近被很多網友點名開罵，「憑什麼說你要打國產疫苗？」他解釋，願意打國產疫苗是他的選擇，並沒有鼓吹大家跟他一起，「你要打什麼？請你自己決定；我願意打什麼？也不至於要讓別人來命令我，不是嗎？」

至於為何願意打國產疫苗，黃暐瀚說明兩點理由：一、支持台灣自主（疫苗與國防都是）；二、不覺得我有機會打到國際大廠疫苗。且就施打優先順序來說，可能也只能打國產疫苗；而他也反問，願意打國產疫苗有什麼錯？經總統府發言人張惇涵轉述，蔡英文總統都公開表示願意打國產疫苗了，「總統都敢打了，我有什麼好怕的？」所以別再糾結誰要打什麼疫苗？誰又不打什麼疫苗了。

黃暐瀚說，眼前的重點是盡全力大量進口疫苗，並舉例日本1.2億人，買了6.2億劑；歐盟5億人，買了58億劑；加拿大3800萬人，買了4億劑。反觀台灣2300萬人，買了AZ疫苗1000萬劑及Moderna疫苗505萬劑，共1505 萬劑，得加上還沒解盲的國產疫苗才有辦法超過人口數，但新冠疫苗得打兩劑，這數量遠遠不夠。他強調，支持國產疫苗與搶購國際大廠疫苗，毫不衝突；而台灣此刻，急需疫苗。

(中時新聞網)