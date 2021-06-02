大陸國家衛健委公布，大陸昨天（1日）新增24宗確診病例。其中10宗為本地個案，均在廣東。據廣東省衛健委消息，10例本地個案中，包括廣州7例，佛山3例（為無症狀感染者轉確診）。另外，新增7例本地無症狀感染者，包括廣州5例，深圳2例。

據廣州市衛健委今天（2日）凌晨消息，經廣州市新冠肺炎防控指揮部同意，即日起廣州市荔灣區白鶴洞街、中南街由中風險地區調整為高風險地區。

番禺區洛浦街錦繡半島社區錦繡東區（16棟、17棟、18棟），海珠區瑞寶街南洲名苑棠閣（A棟、B棟、C棟）由低風險地區調整為中風險地區。其他地區風險等級不變。

另據深圳市衛健委官網今天（2日）消息，深圳新增的2例無症狀感染者均來自鹽田區，是鹽田區進行第三輪全域核酸檢測排查時在重點人群中發現。

兩名無症狀感染者分別為27歲的夏姓男子及42歲的楊姓女子。夏男居住在鹽田區華僑新村二期，是個案12、13的密切接觸者；楊女居住在鹽田區東海麗景花園，為服裝攤檔檔主，與個案5同一小區、與個案13有接觸史。兩人目前情況穩定。

目前，2人的活動軌跡涉及的重點場所均已暫停營業並封控，居住地點實施硬隔離，相關場所全部實施嚴格的終末消毒。經初步判定，夏某的密切接觸者有10人，楊某的密切接觸者有6人，均已納入集中隔離觀察，目前核酸檢測結果均為陰性。至此，「5.21」疫情全市累計排查出15宗無症狀感染者。

(中時 )