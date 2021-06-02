因不滿政府抗疫作為，昨（1）日名嘴「宅神」朱學恒特地送4個花籃到衛福部疾管署門口，不過花籃賀卡上一句「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」引發爭議，連男星柯宇綸都出面在臉書發聲，表示醫護被刀刺成重傷讓他很心痛，但「朱學恒送的花籃包裝不了惡意。」

朱學恒花籃之亂批評聲浪一波接一波，不只民進黨抨擊，送花籃宛如喪禮「詛咒」，抹煞疫情指揮中心與第一線防疫人員的努力，連男星柯宇綸都質疑其作法，直指「朱學恒送的花籃包裝不了惡意」，強調「這跟拿刀捅醫護有什麼不一樣？」

柯宇綸認為朱學恒送花籃之舉，跟拿刀捅醫護無異。（圖／臉書_柯宇綸）

同時柯宇綸也表達對疫情的看法，認為新冠肺炎病毒就像殭屍病毒入侵人類文明，還比喻「權力和利益會幫助病毒傳播，國家和國家之間的競爭會幫助病毒傳播，看看拿疫苗當鬥爭題材的人。他們不用染病已經變成殭屍。」

加上這幾天他打開臉書發現，一堆臉友被洗腦，直指台灣使用大陸製造、代理的疫苗罔顧人命，接著展開一連串政治鬥爭，極盡一切辱罵政府。

最後柯宇綸更痛批，「雙北市長一個惦惦讓媒體幫他韜光養晦，另一對夫妻每天酸言酸語，放話一年然後不會防疫，叫人家不要打疫苗。趕老百姓去超市傳統市場群聚，每天跟中央政府對幹，對國家有幫助嗎？沒有，也許對你們覬覦總統大位有幫助。陳時中部長做太好，威脅到你們的未來。」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)