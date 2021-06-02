台北市立聯合醫院仁愛院區2日凌晨，一名年約60歲的確診男病患疑失眠情緒不穩，竟持棍棒敲毀病房的玻璃。聯合醫院指出，凌晨通報警方到病人情緒和緩再進行後續安置，不料病人卻於上午9時在院外組合屋病房內，趁員警與院醫護人員忙著處理其餘病患時擅自離院，目前已通知警方協尋，大安分局已出動警網圍捕。

據了解，台北市立聯合醫院仁愛院區2日凌晨發生一起驚魂事件，一名年約60歲的男病患疑似睡不好覺，遂抄起木棍敲了病房的玻璃，院方隨即報警處理，而該名男病患一採快篩結果為陽性(CT值33)，PCR檢測結果尚未出爐；而到場處理的員警有近距離接出該男，為慎重起見也即刻進行快篩與PCR核酸檢測，仍待結果出爐，目前有接觸的員警均已在家自主隔離。

聯合醫院指出，6月2日凌晨12時21分，一名陳姓男性病人至仁愛院區急診就醫，經查，因其為新冠肺炎確診個案，仁愛院區安排於組合屋觀察治療。3時30分病人要求開立安眠藥並情緒激動持木棍破壞組合屋玻璃，仁愛院區立即通報轄區員警，來院予以制止。經醫師評估予以鎮靜安眠劑使用，病人情緒稍微緩和，待本院安排後續安置場所，然病人於上午9時許未經許可自行離院，目前報警協尋中。

北市聯醫同聲譴責暴力行為，並全力維護病人及醫護人員安全無虞的就醫與職場環境。

(中時新聞網)