（ETtoday新聞雲提供）

新冠肺炎本土案例大幅快速擴散，5月18日當日本土病例數正式超過境外移入個案，至今本土確診案例累積超過七千例，出現上百例死亡病例。為了解民眾對於現階段疫情的看法為何？《ETtoday新聞雲》於2021年5月30日至6月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,520份。

由於新冠疫情快速惡化，全台進入社區傳染階段並升級成三級警戒，本次調查結果顯示，超過九成（93.8%）的民眾表示擔心自己或家人在此時感染到新冠肺炎，和前幾次調查結果相比，擔心程度大幅提升；面對感染案件的激增，中央流行疫情指揮中心將因為通報程序塞車所導致的新增病例做「校正回歸」，回補各日病例數，根據調查結果顯示，53.9%民眾表示不認同指揮中心用「校正回歸」事後修正數據的做法。

因疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心於5月25日宣布將原訂5月28日全國三級警戒期限日延長到6月14日，根據《ETtoday新聞雲》的調查顯示，有66.3%民眾不相信政府有能力在六月底前控制疫情，解除三級警戒；若疫情到六月底不見好轉並持續惡化，有77.8%民眾支持將三級警戒升為四級警戒。

防疫如同作戰，為加快中央與地方資源整合，因應突發狀況即時做全面的抗疫決策，外界建議將抗疫指揮提升到國安層級，根據調查顯示，有55.3%民眾認同由蔡英文總統親自上陣擔任總指揮官。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年5月30日至6月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,520份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.51%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（110年4月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

(中時新聞網)