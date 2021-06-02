教育部表示，就讀國私立高級中等學校的弱勢生，109學年度第2學期減免措施已陸續受理申請中，請有需求的家長、學生務必要留意學校申辦日期。

為協助弱勢學生就學，減輕家庭籌措教育經費負擔，協助其順利完成學業，教育部訂定「特殊境遇家庭子女孫子女就讀高級中等以上學校學雜費減免辦法」，針對就讀教育部主管的國私立高級中等學校學生，減免其部分學雜費。

教育部表示，學生如果具有特殊境遇家庭子女或孫子女的身分資格，目前正就讀高級中等學校而且具有學籍，在修業年限內，可減免60％的學費及雜費；如果學生同時又符合高級中等教育法第56條第1項規定免繳納學費的資格條件，則可以減免全額的學費及60％的雜費。

學生就讀國立學校，每學期可減免金額約7500元至8200元；學生就讀私立學校，每學期可減免金額約1萬5000元至2萬7000元。近3年來，累計補助人次共約7000人次，平均每年受益人次約2300人次；累計補助金額共約9900萬元，平均每年補助金額約3300萬元。

教育部指出，109學年度第2學期本項減免措施已陸續受理申請中，學生如果有申請學雜費減免的需求，可把握時間到學校教務處註冊組繳件辦理，並留意學校受理申辦期間及申請截止日期，以免影響自身權益，學生或家長對於相關減免措施如果有任何疑問，可向就讀學校教務處註冊組洽詢。

(中時 )