鋒面遠離台灣，降雨開始趨緩，累計從5月28日到6月2日這段期間，全台水庫總共進帳1億4,598.5萬噸，雖然不能立即解除旱象，但也讓各地水情稍稍緩解，並期待周末下一波鋒面帶來更多降雨。

根據水利署統計，這次降雨進帳最多的是石門水庫，總共增加3,040萬噸，相當於快要一個月的供水量，預估可以穩定供水至7月初。進帳第二多是日月潭與霧社水庫，累積增加2,200萬噸，有助於後續抽蓄水力運作。

至於影響竹科供水的關鍵，新竹寶山及寶二水庫，期間水庫集水區降雨量205毫米，累積進帳525萬噸，相當於增加15天的新竹日用水量，對於水情無法直接脫離旱象，不過也讓分區限水延後實施。

氣象局預估，下波鋒面預計5日報到後全台有雨，後續鋒面會再7日南移，到時候南部降雨會更為明顯，有機會替水庫帶來進帳，不過鋒面仍停留多久、後續是否有其餘因素影響，仍要再觀察。

(工商 )