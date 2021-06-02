【旅奇傳媒/編輯部整理】政府宣佈停課延長，居家防疫成為半常態，但過節的民俗傳統可不能馬虎。各星級酒店應景特別推出多種以竹葉包裹糯米、豐富食材的粽子，即使宅在家不方便包粽子，端午節也能應景吃到傳統美食。

台中金典酒店推出「金典福氣粽」，包括：經典美味的「東坡珍肉粽」、精巧費工的「麻油雞腿黃金粽」、傳統廣式的「鮑魚裹蒸粽」、先前推出即大受好評的「紫米榴槤甜心粽」、結合上選紅酒牛排入粽的「紅酒野菇牛排粽」、以創意混搭的「塔香松阪豬肉粽」，以及專為素食者構思的「猴菇百珍素粽」，更特別推出金典福氣粽禮籃，饋贈親友方便又體面。

新竹老爺今年端午讓您美味「袋」著走，明宮粵菜廳主廚特製三款各有特色的在地風味粽分別為「客家梅干爌肉粽」、「松露蕈菇養生粽」，以及「紅豆柿子紫米粽」嚴選道地食材，注入新巧思又不失經典風味！另推出全新端午禮盒—莫忘初粽禮盒，每盒包含六顆單品粽，無論送禮或是家人分享都能為您的端午佳節增添「袋」的走的幸福滋味。

新竹豐邑喜來登即日起至6月14日，推出四款鹹、甜、素粽，除了歷年廣受好評的「鮑魚瑤柱五穀粽」及「秘製松露野菌粽」外，本次再加入兼具懷舊與養生的「采悅懷舊紅麴粽」，提供民眾端午送禮或自用的最佳選擇。

義大皇家酒店推出「情深義粽禮盒」六入裝，內含由人氣中餐廳-皇樓所精心製作的二款特色粽：「黑豚干貝鮑魚粽」以澎湃山珍海味食材入餡，吃得到完整Q彈鮑魚，豪華感滿點，搭配另款具多層次口感又符合現代養生食尚的「芋香菌菇紫米粽」，葷素組合各3顆。義大天悅飯店則推出「古早八寶粽禮盒」，與「好事花生素粽禮盒」。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出端午節年節限定「飄香海陸好運粽禮盒」，由行政主廚鄭元欽以宜蘭在地傳統手藝，精選豪華海味又富養生健康食材，以純手工製作每一口都品嚐得到經典傳統北部粽的家鄉海陸味，讓您今年盡享FUN粽豪禮！

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(中時新聞網)