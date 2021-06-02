美國時間1日，視訊軟體商Zoom Video Communications預估本季營收可望優於預期，因為愈來愈多公司行號習慣居家辦公模式，將會推升對相關軟體需求。

2020新冠病毒肆虐這一年，除了企業遠端辦公外，學校單位也轉授虛擬課程，加上社交網路聯繫密切，總部在美國矽谷的Zoom頓時變成當紅炸子雞。

但隨著疫苗接種率增加，社會慢慢恢復疫前正常生活，加上競爭強手微軟，思科與谷歌在後緊緊相逼，Zoom未來業務發展性也令市場存疑。

根據IBES Refinitiv的預測數據，Zoom本季營收可望在9.85億美元至9.9億美元之間，高於市場普遍預估值9.318億美元。

1日盤後交易中，Zoom股價一度大跌5%，不過後來又彈升2%，目前則在平盤附近。在截至4月30日的第一財季中，Zoom成本大增1.55倍，來到2.65億美元。免費用戶激增，也是讓這家雲端視訊軟體業者的費用大幅上升主因。

目前，Zoom的業務重點放在可全球使用，集電話，視訊，會議與聊天功能於一身的單一整合應用程式，也就是雲端通話軟體Zoom Phone，以及另外一個產品Zoom Rooms上面。不過，Zoom並不輕鬆因為有臉書與谷歌等強勁對手在相互競爭。

Zoom在2022財年第一季營收為9.56億美元，年增1.91倍，營業利益為22.26億美元，且每股盈餘為1.32美元，優於預估的99美分，與營收9.06億美元。

(時報資訊)