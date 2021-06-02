防堵新冠肺炎疫情，全國三級警戒，特種娛樂行業全面暫停營業，台中市警局霧峰分局，日前查獲一家麻將休閒館，偷偷開門營業，中市衛生局上月28日依傳染病防治法每人開出6萬元，7人共42萬元的罰鍰。

中央疫情指揮中心日前宣布全國三級警戒，宣布特種娛樂行業全面暫停營業，並要民眾儘量不要出門，更不用說「群聚」了，台中市警局霧峰分局，上月23日17時許，在大里區國光路查獲一家麻將休閒館擅自開門違規營業，當時含負責人共有7人在內，並有4人正在玩撲克牌，明顯有營業及群聚現象，現場開立「舉發違反傳染病防治法案件通知單」移請市政府衛生局裁罰，並要求業者立刻停業。

台中市政府衛生局於110年5月28日，將負責人及其他6人，依違反傳染病防治法第37條第1項第2款規定所為之防疫措施，並依同法第67條第1項第2款規定，每人處6萬元罰鍰，7人共開罰42萬元。

霧峰分局長陳家銘表示，這段期間將持續加強各特種娛樂場所稽查，若仍在營業，將依法移請市政府相關目的事業主管機關開罰，最高可依違反《傳染病防治法》處以30萬元罰鍰，再犯者將報請強制斷水斷電，警方表示將持續執行此稽查勤務，同時呼籲店家勿心存僥倖以身試法，若民眾發現業者違規營業，亦可主動檢舉，達全民共同抗疫目標。

霧峰分局為防止業者假關門、偷營業之情形，轄區分駐（派出）所，每日均加強查察，分局亦成立複查小組不定時針對停業場所實施複查。

霧峰分局指出，特種娛樂行業為，視聽歌唱業、三溫暖、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、指壓按摩場所、休閒麻將館、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所（MTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所等23大場所。

(中時 )