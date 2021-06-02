本土疫情仍未趨緩，第三級防疫警戒期間國人多採居家就學及辦公，加上高溫炎熱，今年才5月即創下用電歷史新高，加上夏季電價起跑，如何「省電」持續成為民眾關注話題。家電達人486先生表示，除了開冷氣搭配循環扇達到快速冷房節電，放置循環扇的位置也要適當挑選。另外，電扇的扇葉設計是選購重點，注意小細節才能達到省電大成就。

進入溼熱的夏季，待在室內不開冷氣就容易感到悶熱難耐，但若不斷調低冷氣溫度耗電量相當可觀。486先生建議冷氣要選購變頻外，還要聰明搭配循環扇，能夠更迅速達到冷房效果。重點做到「使冷度平均」以及「加速變涼的速度」，使冷氣溫度不用調太低即可節省電費。

另外，循環扇要擺放在適當位置才能達到最佳效果，建議放在冷氣出風口附近當導風扇效果最佳。若想讓室內快速換氣通風，可將風扇面向窗外吹，讓室外空氣吸入、將室內熱空氣排出，產生有效空氣循環。若家中有樓上樓下空間，則可將循環扇放置在樓梯最低層並面朝樓上吹，可改善空氣流通。

家電達人提醒，選購電扇從小細節著手，能在節電之餘，達到更好的送風循環效果。486先生表示，以中央牌最新推出的DC節能扇舉例，經過特殊設計的海鷗仿生扇葉模擬海鷗翅膀特殊幅度，不但大幅減輕葉片重量、減少馬達負擔，同時能快速切割空氣，風量更大，風力更柔更靜音。搭配新一代DC數位變頻馬達做內旋式運轉設計，不但較傳統的擺頭式電扇更安全，也更節能省電。

相較傳統擺頭風扇，中央牌循環立扇使用內旋式，使用上更安全（左）；選購節能標章變頻除溼機比單用冷氣除溼更省電。（486團購提供／黃慧雯台北傳真）

台灣夏季溼熱，很多人覺得家裡有冷氣就可以當除濕機使用，但其實使用變頻冷氣除溼需要保持強力運轉，不如使用獲節能標章認證的變頻除溼機。選用變頻除溼機，達到設定濕度的時間較定頻除溼機節省約30%、電力省下約50%。掌握以上幾項省電小撇步，夏季電價開跑時省錢更有感。

(科技)