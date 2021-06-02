台灣升三級警戒2周，本土確診人數逐日下降，讓自主封城的民眾開始鬆懈。對此，一名旅居美國的女網友發文分享，防疫最大的風險不是出門，而是群聚。許多人在家關久受不了，自認身體健康的年輕人開始往外跑，加上許多節慶與家人朋友聚會，她身邊許多案例都是這樣染疫的，因此在非常時期與親朋好友聚餐、打牌，真的很危險。

一位女網友日前在Dcard上發文分享，她在美國生活，去年爆發疫情以後，她從最初的不以為意，到政府下令強制「居家庇護（shelter in place）」，面對來勢洶洶的疫情，她們只能盡力死守到底，而她也分享過去一年多的防疫經驗給大家參考。

女網友表示，為了落實居家防疫，她改用線上購物App買菜，只要先預定好商品，在指定時間就會送到家中。貨物抵達後，她會先用酒精擦拭外包裝，若是可以久放的食材，她就會靜置在車庫裡一周，而剛收到的包裹也通通放車庫，並落實三餐自己煮。

女網友指出，關在家中的時間長，難免會讓人憂鬱起來，因此她會選在人煙稀少的時間，戴緊口罩去家中附近的湖邊散步，如果汽車需要加油，她則會戴上手套，並在包包與車上都備著乾洗手液，且外出回家後就會立刻換衣服並洗澡。

女網友說，所有的人際往來也全部轉為線上，舉例來說，過去常常聚在一起看電影的朋友們，就改約成同時間上線在家看電影，結束後再打電話、視訊討論電影內容，或是跟同事相約線上打電動，傳訊息聊天、視訊等。

女網友也分享她所觀察到的狀況，她認為防疫最大的風險不是出門，而是群聚。美國加州一開始實施居家庇護的時候，多數人都還待得住，但關了1、2個月後民眾開始焦躁，自詡身體好的年輕人開始往外跑，加上許多節日會與親朋好友團聚，因此她身邊許多案例都是在「見家人」的過程中染疫，像她有個朋友1年多只去見了媽媽，結果就確診，由此可見，疫情期間與家人朋友聚餐、串門子和打牌的行為都很危險。

女網友透露，至於網上獵巫確診者的行為更是沒必要，因為沒人希望自己確診，獵巫行為只會讓潛在的確診者不敢就醫。台灣在邊境圍堵政策與人民的自律下，已成功爭取1年多的時間，這是個非常了不起的成就，而現在就是等待疫苗和接種的時間到來，一切都會過去的。

(中時新聞網)