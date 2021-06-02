39歲本土劇女神曾莞婷不只外型突出，還很會賺錢，近年來逐漸把事業重心轉往副業，收入更加可觀，去年砸重金買下北市信義區的85坪豪宅，從實價登錄來看，平均至少要8500萬元，這也是她人生第四間房子，光是房地產就突破1億多。

曾莞婷出身富貴家庭，10歲時家道中落，過著時時被討債的生活，從華岡藝校畢業後，她就到演藝圈打拚賺錢，2013年因演出《世間情》惡女角色一炮而紅，迅速累積大量財富，但她不因此自滿，2017年看準美容市場，成立自己的保養品牌，隔年創立服飾電商，接著又投資手搖飲料店，皆經營得可圈可點，年營業額破5千萬。

根據《鏡週刊》報導，曾莞婷去年看上2016年完工的台北市信義區85坪豪宅，實價登錄平均要價8500萬元以上，並添購高級家具，打造舒適的工作室。對此曾莞婷經紀人表示，曾莞婷目前住內湖區，還沒住進新房子。

事實上，這間信義區豪宅是曾莞婷的第四間房屋，20歲買進首間小套房，幾年後再購入1500萬的松山區新家，直到拍戲爆紅，2019年看中內湖區53坪房，當時她公開新家的裝潢內部，以大量白色為基底，一旁還有藍色絨布的椅子，整體的視覺效果相當明亮、簡約，遭到酸民眼紅留言：「有錢真好」，曾莞婷看到沒生氣，反而大器鼓勵對方：「錢不會自己從天上掉下來的！加油吧！」展現高EQ的一面。如今名下房產再+1，曾莞婷的身價突破上億，儼然成為本土劇最會賺的小富婆。

(中時新聞網)