高端疫苗今(2日)苦吞第3根跌停，股價下殺至284元，市值蒸發逾200億元，即使蔡英文總統親上火線澄清也沒用，外界質疑仍滿天飛，連台北市長柯文哲都痛批高端股票一跌停她就開記者會，而為避免高端複製世芯、甚至當年基亞連續多日跌停模式，雖然傳出有公股在悄悄買進，但仍有逾1.7萬張賣單排隊等著賣股。

高端連續3根跌停板，股價已經跌破300元，來到284元價位，3天下來，市值蒸發逾200億元，雖然傳出8大公股在悄悄買進高端股票，投資人還是搶著脫手，有逾1.7萬張賣單排隊等著賣股，早盤也有1200多張的成交量。

高端股價從農曆年前2月5日收在148.5元，一直到本土疫情爆發後的5月17日，股價來到417元，接著便在30日表示接到衛福部疾管署的500萬劑疫苗採購合約，原本即以令人懷疑是不是有人早知道，雖然蔡英文撇清絕無「炒股」，但8大公股在股票第2天跌停板就進場買了6755萬的舉動，反而讓連日來的口水戰再添新話題。

法人認為，雖說接到訂單可以利多出盡來解讀，但高端尚未解盲，總是會令投資人有疑慮，尤其包括來民間自行購買的海外疫苗將陸續進口，就算國內疫苗趕上7月施打，民眾接受度也還是未知數，連殺3根跌停板，當然很多投資人也會跟著急殺，現在這種恐慌性殺盤還沒有結束，現在進場承接非常危險，也有分析師提醒，不用特別去預估高端會跌幾根停板，就算跌停板打開，也不建議在第1天就去承接，不要去猜底部在哪裡。

(中時新聞網)