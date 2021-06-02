國內本土疫情從5月11日爆發至今，確診人數超過7千例，死亡人數也突破百人，雖然最近確診人數稍降，但是否能於6月14日降回二級警戒？也是全民關注焦點，藝人賴銘偉昨（1日）分享求籤結果，只見不僅跟去年一樣抽到相同籤詩，內容更指出台灣現況與一時鬆懈有關。

賴銘偉從管理的大溪鳳山寺廣澤宮為疫情求了籤詩，也在臉書公開籤詩內容，只見上頭寫道：「鳥獸猶能性自靈，勸君有勢莫依憑，凌霄傍樹花枝茂，樹倒花殘勢自傾。」如今回頭解讀內容，早顯示不能因為取得一時抗疫成果，就因此提早鬆懈，畢竟疫情隨時可能會反撲，對照台灣目前情況，就是過於鬆懈、自滿才造成防疫破口，加上跟去年抽到相同籤詩，讓他強調：「其實神明早做過警示」。

至於目前疫情狀況如何改善？賴銘偉表示廣澤尊王傳達的是「人順天理，天照甲子」，也就是除了嚴格防疫之外，更重要的是順天理而為，不能因為防疫有成，就忽略病毒的威力，一切要謹慎以對，才能夠有辦法度過難關。

對此，網友紛紛留言：「這籤真的表達我們的處境，很多人就是鬆懈了，覺得沒什麼很快就沒事了，就不把防疫放在心上」、「希望大家都能夠改善心態，跟用更好方式要求自己，畢竟只有一個台灣、一個地球」、「真的不要志得意滿，囂張沒落魄的久」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)