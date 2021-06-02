美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美國將在未來2週宣布如何銷售、配發先前向全球承諾的8000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

路透社報導，布林肯在與哥斯大黎加總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado）舉行的聯合記者會上指出，美國總統拜登政府將著重在疫苗的公平分配，且分配過程不會附加政治條件。

拜登昨天表示，除了他原已計劃給其他國家6000萬劑阿斯特捷利康（Astrazeneca Plc）疫苗外，政府將分送至少2000萬劑輝瑞（Pfizer）/BioNTech、莫德納（Moderna）及嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

首度以國務卿身分造訪拉丁美洲的布林肯表示：「我們將在接下來2週的某個時間點宣布配送和銷售這些疫苗的程序。」

布林肯指出，屆時將披露此一程序的標準和細節。

拉丁美洲與全球多處都在防堵疫情，各界無不施壓拜登政府分享疫苗，以協助遏制從印度乃至巴西的疫情繼續惡化下去。這些地方的衛生專家擔心，全新、傳染力更強的冠狀病毒變異病毒株恐削弱現有疫苗的效力。

美國疫情前景隨著疫苗接種普及而趨樂觀後，利用美國疫苗貨源援助他國的承諾，便成了華府抗衡中國、俄羅斯疫苗外交的核心。

阿瓦拉多則強調，哥斯大黎加希望能盡快聽到疫苗配送的消息。

世界銀行（World Bank）今天稍早也敦促美國釋出多餘疫苗。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100602

(中央社)