北市士林警分局民防組一名警務佐上月28日確定罹患新冠肺炎，同辦公室另1名家住萬華的警務佐，1日手機APP跳出警示，顯示他PCR核酸檢測呈現陽性，由於該員現已居家隔離，立即以電話通知單位主管進行通報。分局表示，上月15日以後，該警員已請假在家，並未到辦公室上班，並未與其他同仁有密切接觸，確診後仍在家隔離，現並無嚴重上呼吸道感染的症狀。

昨確診的警務佐5月15日自覺身體不適，隔週已經主動向單位主管請假，在家自主健康管理，直到26日，得知同辦公室另1名警務佐確診，他主動到醫院進行快篩、PCR檢測，快篩結果陰性，他擔心有偽陰性可能，仍在家隔離，分局近日亦實施分流辦公，他都沒有到辦公室上班。

昨確診的警務佐，26日採檢後一直居家隔離，期間都沒有接到衛生局通知，直到昨日「健康存摺」跳出訊息，顯示PCR陽性，新冠肺炎確診，他才趕快打電話給衛生局。但因該員年約50歲，沒有嚴重症狀，平時有運動習慣，現仍在家隔離，但他告訴同事，自覺症狀不嚴重，應該不須去防疫旅館。

(中時 )