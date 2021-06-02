東華大學教授施正鋒小孩被資遣，他今代替小孩寫信給疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，「你再不繼續控制好，你再怎麼封城也沒用，你只會導致更多民眾對你的怨念」。

施正鋒今在臉書指出，小孩被資遣了，沒辦法，房東只能減租兩萬，老闆撐不下去，明天要打電話給人事室，把健保轉過來。

他說，原先說要寫信給部長，媽媽說，信會被篩選掉，沒有用，至少爸比的FB有五千位朋友，多少願意聽年輕人的心聲，他們不是權貴，這是作父母唯一能做的。可能是用手機打字的，沒有經過編輯改寫，只幫忙下標「與其搞補助還不如把錢拿去買疫苗還比較有意義也比較划算吧」：

小孩的信中寫道（全文）：

陳時中先生你好：

身為一般老百姓有許多話想跟你說

疫情嚴重多久了有沒有一年多了扣除去年今年開始嚴重性也兩個禮拜了吧

你就整天在新聞增加了幾例請問有什麼用

疫苗拿出來不是比較快你看看美國打了疫苗降低了多少得獎者

然後你再看看因為這次風波多少人瞬間沒有工作就連我自己也是好不容易找到一份自己喜歡的工作因為疫情關係暫時休息結果疫情嚴重繼續延長結果導致房租付不出來也從老闆口中得知正式倒閉也正式失業

你承擔的起嗎如果你再不繼續控制好你再怎麼封城也沒用你只會導致更多民眾對你的怨念

如果要封城為何不前面兩個禮拜就開始做非要拖到現在？

坦白說我不是很支持啦你有本事全台灣都封好了什麼叫雙北我突然覺得住在雙北好可憐

還有不要只會坐在辦公室吹冷氣下決策麻煩做有意義的決策

你自己有工作而且還領我們人民的納稅錢好意思嗎我們都被你搞到沒工作了

與其搞補助還不如把錢拿去買疫苗還比較有意義也比較划算吧

如果你再繼續執著下去不使用疫苗慢慢的很快許多人民都會依依（一一）的沒有工作到時候我看你要拿多少補助出來不要再治標不治本的事情了你這樣領我們的薪水領的安心嗎

(中時 )