賈新興預測未來10天天氣。（翻攝自 賈新興FB）

首波「梅雨滯留鋒」5月29日起南下並在台灣南北徘徊，已連4天為台灣帶來大量降雨，今天梅雨滯留鋒北移，預計周六再重返台灣，然而氣象專家賈新興表示，下周二(8日)後的預測整個梅雨明顯的跳躍，遠離台灣，表示「阿梅byebye了」。

賈新興今早在臉書PO出一張圖說明未來10天天氣歷程，同時透露最新的預測有比較明顯的變化，特別是歐洲模式在下周二(8日)後預測，整個梅雨明顯的跳躍，離開台灣，這也就代表「阿梅byebye了」，但美國模式的預測則顯示，南海及菲律賓東方外海有颱風的生成，這兩種情境相當分歧，值得留意後續預測趨勢的變化。

賈新興表示，今天仍然要留意午後雷雨的突襲，明天（3日）午後雷雨相對緩和，後天（4日）因為南方水氣增多，午後雷雨相對明顯，周六至下周二（5至8日）梅雨鋒面再度影響台灣，天氣很不穩定，要留意有局部大雨或豪雨的機會，下周二之後就再看過幾天的預報趨勢。

氣象局則表示，周六、周日（5、6日）滯留鋒面往南移動至台灣上空，各地降雨再度增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部降雨，當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，需留意氣象局發布的最新訊息。

下周一、下周二（7日、8日）鋒面移至巴士海峽，花東、南部地區及中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲時晴的天氣。下周三至下周五（9日至11日)鋒面持續位於巴士海峽，花東、南部地區及中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲時晴的天氣。

(中時新聞網)