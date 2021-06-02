陸在探索聚變反應堆的過程中又達到了一個里程碑，大陸中科院合肥物質研究院的「人造太陽」成功實現1.2億攝氏度燃燒維持長達101秒的新紀錄，是原來紀錄的5倍。

綜合陸媒報導稱，大陸中科院合肥物質研究院的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）成功實現可重複的1.2億攝氏度101秒等離子體運行。該報導說，它還成功實現了1.6億攝氏度20秒等離子體運行。

EAST之前曾實現過1億攝氏度20秒的紀錄。本次實驗意味著，陸科學家使極端高溫的持續時間達到原來的5倍。

而這些設施是大陸聚變反應堆探索工作的一部分，它們給陸帶來了無限清潔能源的希望。但是，現在還有很多挑戰有待克服。對世界科學家來說，這是一個已經持續數十年的探索之旅。

事實上，美國、歐洲、俄羅斯和韓國也在進行類似的研究。大陸也是參與位於法國的國際熱核聚變實驗反應堆（ITER）計畫的30多個國家之一。

所謂的「人造太陽」，因為它們目的是在複製為太陽提供動力的核聚變反應。在該反應過程中，會釋放出大量能量。要在地球上做到這一點，科學家需要實現極端高溫，並讓它維持較長時間。儘管取得了進展，要把聚變反應堆變成現實，還有很長的路要走。

據瞭解，法國南部的ITER專案已多次推遲，最新的目標是在2025年產生等離子體。2月，歐盟承諾為此提供新資金，大陸中核集團將參與安裝ITER的核心設備。

(中時 )