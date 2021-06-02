總算一吐怨氣！美國大量施打疫苗，7月有望正式解封，近期赴美民眾暴增，讓航空雙雄北美線重現榮景，長榮航空率先宣布，下周一（6月7日）起桃園-洛杉磯航線將從目前的每週3班，恢復至每週7班，等於天天都有飛，運力直接翻倍，這是自去年新冠疫情爆發後，國籍航空大量增班北美線的首例。

旅行社業者透露，自5月以來，北美線訂位狀況就非常踴躍，除「海龜」（海歸）陸續返回美國，台灣的疫苗施打進度嚴重落後，加上本土疫情大爆發，都讓許多有能力赴美的民眾，乾脆回美國打疫苗比較乾脆，完全反映在近期的訂位狀況。

先前傳出因美國即將解封且疫苗充足，有人揪團到美國施打疫苗，從搭機到注射2劑疫苗完成，據稱收費約新台幣33.3萬元。旅行社業者說，有能力赴美打疫苗的，都是對美國本來就熟，其實也不用揪團，這類民眾最近非常多，像是長榮航近期北美線商務艙，甚至出現一位難求的盛況，「你就知道是哪些客人在搭」。

航空業者分析，疫情發生之後，各國邊境封鎖，台灣一度成為最安全的地方，當時有許多「海龜」回台灣避難，如今反過來，美國反而相對安全，這些人陸續回到美國，不管是回去上班、上課，或是打疫苗，推估航空雙雄北美線都有增班空間。

根據IATA最新預期，隨著全球陸續施打疫苗，航空客運將脫離谷底，全球旅客數量有望逐步回到2019年疫情前約52％水準，2022年則有望可以回升到88％左右，2023年則有望恢復正常，讓悶了好久的航空雙雄，未來增班及載客率出現想像空間。

(中時 )