東京奧運棒球美洲區資格賽預賽第2天，B組的委內瑞拉靠著林克內斯（Diego Rincones）再見全壘打，以3比2氣走哥倫比亞，預賽2連勝，搶下4強門票機會濃。

委內瑞拉昨天在預賽首戰以6比5擊敗「紅色閃電」古巴隊，自1053年世界盃後再度在世界級賽事擊敗古巴。今天面對哥倫比亞，委內瑞拉在5局下先馳得點，取得2比0領先，不過哥國在8、9兩局各攻下1分，將戰局扳平。

9局下首棒打者林克內斯上場打擊，敲出左外野再見全壘打，一棒致勝，委內瑞拉預賽2連勝，晉級4強機會十分濃厚。

另場A組尼加拉瓜與波多黎各的比賽，兩軍戰至延長賽，尼加拉瓜在第10局以7比6驚險勝出。尼加拉瓜前2局各攻下1分，取得2比0領先，但波多黎各在2局下單局猛灌5分逆轉，沒想到牛棚放火，在8局上丟掉3分，雙方戰成5比5，也讓比賽進入延長賽。

10局上尼加拉瓜趁著對方投手不穩之際，靠著暴投、失誤添得2分，雖然波多黎各在下半局追回1分，但反撲未果，波多黎各吞下2連敗，幾乎已無緣晉級。

(中時 )