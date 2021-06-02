大陸網易海納新聞2日引述《人民日報》報導，5月21日至30日廣東省報告共報告確診病例26例，5月31日增11例、6月1日24時又增10例，12天，廣東已新增感染者68例，且已出現5代傳播個案。透過數天細究，廣東有兩大重大發現，一是這些感染者均與印度和英國發現的新冠變異株高度同源；二是傳播速度快，也是廣東本輪疫情的一大特點。

中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮表示，全世界的疫情整體還沒有結束，原來估計到今年底疫苗廣泛接種以後，可能會逐步趨於平緩或得到基本控制，但現在印度的情況讓我們又警覺起來，印度暴發疫情除了深層次原因以外，病毒變異是個重要原因，並且是兩個位點的變異，變異以後對疫苗的作用產生了影響。

有媒體發現，在本輪傳播中，病毒的傳播力非常強，通過吃一頓飯，短暫地非直接接觸，就能造成傳播。在廣州，「又一間」茶點軒服務員姚某未戴口罩為郭某（首例確診病例）送餐就感染了；宋某與郭某同時在同一間茶點軒吃飯而感染；宋某探親戚一起吃飯傳染給了侄女；宋某的11歲孫子在託管班傳染了同學；宋某到酒店吃早茶傳給了另一位；宋某的兒媳到佛山培訓傳給同事；培真小學的家長感染。

大敵當前，廣州市衛生健康委主任黃光烈指出，本輪疫情中的病毒傳播速度非常快，傳播力很強，對防控工作提出了極高要求──「在這場和病毒進行的賽跑過程中，我們必須比以往跑得再前一點、跑得再快一些，才能及時阻斷病毒傳播途徑、切斷感染鏈條，否則短時間內極有可能出現更多本地感染者。」

(中時 )