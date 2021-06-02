武術運動員出身、曾連奪五次中國全國武術大會冠軍的李連杰，投身影壇後紅遍全世界，被封為「功夫皇帝」，而即便他身手不凡，但拍片時多有冒著生命危險的畫面，仍偶爾需要替身幫忙，不時聽聞明星的替身受傷的消息，李連杰的替身劉坤甚至更慘，當年拍攝電影《浴血任務2》時，才26歲的劉坤在一場爆破戲意外中不幸喪生，事情鬧上法院，但電影公司卻只被判賠2萬5000美金(約台幣76萬)，李連杰聽聞此事後，馬上掏出近30倍的賠償金，慰問家屬，被讚是「真正的巨星」。

2021年動作巨星席維斯史特龍執導《浴血任務2》，不但跳下去主演，還運用影響力號召了阿諾史瓦辛格、布魯斯威利、查克羅禮士、傑森史塔森等一大票好萊塢動作片大咖加盟，包含「功夫皇帝」李連杰，該片開出亮眼紅盤，但拍攝期間也發生憾事，李連杰的替身劉坤，被安排拍攝一場爆破戲，當時工作人員搞錯引爆時間，導致劉坤在內一行6人，在拍攝湖面爆破的橡皮艇上出了意外，劉坤的下場最為嚴重，直接死亡。

據悉，當明星替身的劉坤有個願望，就是希望能在電影中露臉，而不單只是巨星的影子，在《浴血任務2》中，終於有機會可以用自己的樣貌出現，劉坤當時開心極了，特地打了電話跟爸媽說這個好消息，還說拍完這部片，就會回老家了，不料最終送命，沒能一家團圓。

劉坤出意外死亡，劉家爸媽心碎，痛斥劇組沒做好安全措施，一狀告上法庭，但美國法院最終僅判電影公司賠償2.5萬美金，相當於約76萬台幣而已，此是引發廣大負面輿論，痛罵「一條人命只值這樣？」、「美國歧視的證明」，不久後《馬來郵報》報導，痛失替身的李連杰，立刻跟劉家人見面，並且送上580萬港幣(約台幣2268萬)慰問金，暖心舉動被讚爆，說李連杰是「真正的巨星」。

(中時新聞網)