在全球力行能源轉型之際，太陽能、風力發電等再生能源也獲台灣政府全力扶植。然因再生能源受控於天氣，其發電方式有間歇性、不可預測性等電力調度挑戰，易引起系統頻率與電網電壓不穩而影響供電可靠度。為此SEMI智慧儲能委員會提出建議，應整合政府及產業力量，加速儲能發展以根本解決缺電挑戰。

SEMI智慧儲能委員會近日特別針對全台供電不穩情況，提出儲能相關策略建議。三大政策建議發展方向包括：（一）再生能源搭配儲能VPC（Voluntary Product Certification，自願性產品驗證）、（二）用電大戶儲能參與輔助服務、（三）饋線與變壓器容量有效利用，提高儲能併網容量，輔助電網穩定。

SEMI智慧儲能委員會共同主席暨台達電子能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華表示：「隨著再生能源的逐漸普及，儲能系統與設施的完備尤其重要。儲能系統可以儲存非尖峰或再生能源多餘電力作為備轉容量，也可以動態應用如提供調頻服務與支撐故障穿越（Fault ride through）。總體來說，是未來再生能源產業發展與穩定電網的重要推手與關鍵要角。」

SEMI智慧儲能委員會共同主席暨聯合再生能源股份有限公司儲能事業副總經理曾建華則提及：「儲能系統是台灣要解決缺電跳電以及電網不穩定瞬間自動調頻的最好解決方案。當再生能源發電比例越來越高時，越需要搭配儲能系統讓尖峰時刻所發之多餘電力能夠儲存下來在台電第二用電尖峰時可釋放使用。」

一、再生能源應搭配儲能VPC—透過提供額外補貼方式，增加再生能源裝置搭配儲能的比例：有效的儲能系統可以穩定再生能源輸出，使更多的綠電併網，提高電力系統的使用效率及發電的經濟效益。但對大多的再生能源發電業者而言，增設儲能系統是額外的設備投資，如無適當補貼或躉購費率的調整，反會降低民間投資意願而減緩再生能源產業普及。

為鼓勵業界投資再生能源，建議可透過制定差別躉購費率，依據其再生能源裝置可達成的輸出變動率控制程度給予不同的購電價格。此舉並非增加整體成本，而是將原先為了克服再生能源波動、計劃在電網上的投資移轉到發電端，也將穩定電網的部份責任轉移到發電業者。此舉預期將增加再生能源的投資及普及速度，同時減緩對電網的衝擊。

二、鼓勵用電大戶投入儲能整備—倡議開放用電大戶參與台電的電力輔助服務，提高儲能設備的投資報酬率：根據經濟部公告之《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》，規範契約容量5,000kW以上用戶，必須在5年內設置契約容量10%的再生能源。其中因條款註明設置儲能系統可履行再生能源的義務量，部分業者可能採用低價設備僅應付檢查，平日不操作以避免壽命衰退以及增加維護成本，使其平衡電網效益未能發揮。

為鼓勵用戶採用優質設備，並確保電網需要降載時可以適時放電，建議政府開放用電大戶參與台電的電力輔助服務，並設定較低費率，以平衡義務投資與效益，預期亦可帶動產業正向發展，提供具有競爭力的儲能系統。

三、盤點基礎線路、提升饋線有效利用—針對現階段電網基礎設施之不足，重新盤點並完整規劃布局：因再生能源為間歇性供電，PV發電站饋線及變壓器容量在非尖峰及夜間時段可提供儲能系統應用，日落後的用電尖峰更需要足夠的替代能源來穩定電網。而現階段全台饋線、變電所等基礎設施普遍不足，或因拉線距離太遠而造成成本過高。針對此一現況，除了需要新建輸配電線路及變電站，既設的的PV發電站，閒置變電站等基礎設可重新盤點，對冗餘時段與容量進行有效利用，必能提高輸電量及電網穩定之效益。

面對未來，SEMI能源產業部與智慧儲能委員會更盼建立資訊整合服務平台，提供委員產業技術、市場資訊與商務交流資訊服務，持續促進儲能、太陽能、風能委員之間的合作，以「創能」、「節能」、「儲能」和「系統整合」四大主軸，協助委員與國際接軌，進而提升台灣儲能產業之整體發展與競爭力。

(時報資訊)