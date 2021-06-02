產線自動化效益逐步顯現，且新產品業務發酵，正崴(2392)、優群(3217)及宏致(3605)均預期，今年營運可望優於去年。

近幾年正崴全力拓展產品線，佈局車用、醫療、電競及無線藍芽耳機等新產品，其中零組件部分除無線耳機與醫療用零組件產品，亦配合大陸品牌手機客戶佈局印度市場，公司亦開發電動汽車、機車、自行車與滑板車等各項模組產品，包括：汽車電控模組、電源相關、Tesla軟板，以及電動自行車動力電池等，並拓展車用與NB端之軟板與連接器產品；在系統產品方面，正崴配合客戶生產各類型電動滑板車、電競與遊戲機客戶的搖捍、音箱與週邊配件產品，公司亦開發5G雲端伺服器使用高速傳輸模組產品及無線充電產品；至於通路部分，正崴亦拓展企業及教育專案業務，加強會員服務及行銷，並發展APP產品，隨著新產品出貨逐步放量，降低消費性產品需求減弱對正崴營運的影響。目前系統產品佔正崴營收約50%，3C零組件約佔40%，通路約佔10%。

除本業營運亮眼，正崴搶攻綠色能源亦開始發酵，隨著轉投資-森崴能源(6806)在太陽能及離岸風電等佈局成果顯現，可望成為挹注正崴業績的新動能，正崴預估，今年綠色能源相關業務佔公司營收比重可望達5%到10%。展望今年，正崴表示，雖然第1季毛利率受到上游原物料價格上漲影響，不過本業表現優於去年同期，公司產品售價已有調整，且原物料價格漲勢趨緩，第2季獲利可望明顯改善，全年業績有機會優於去年。

優群成立初期以生產記憶卡/模組、電子書及多媒體外接式硬碟等系統產品為主，2008年併購90%營收來自於代理日本連接器大廠HONDA生產的LVC/LVD等NB連接器—良澤，後續看好應用於NB的DDR產品需求，優群於同年跨入DDR 2連接器，2012年優群再併購網通連接器廠—順連，連接器產品佔比已追上系統產品，各佔業績一半，公司決議自2013年起將新竹廠系統產品開始轉向生產連接器產品，正式成為DDR系列與RF網通 I/O連接器廠。

優群站穩DDR(So-DIMM與LongDIMM)及M.2等I/O系列產品後，在Type C、RF及Pin Series端子系列等不同應用產品佈局也開始發酵，其中全金屬精密沖壓件系列產品—UWB(超寬頻)在2019年順利取代日商，從美系廠商智慧家庭產品擴大至智慧型手機供應鏈，成為優群近兩年業績成長重要推手。就各項產品來看，優群表示，今年NB不會比去年少，Type-C及Long DIMM也維持穩定成長，預估今年Type-C佔比可望超過10%，若加上Long DIMM，兩大產品占營收比重可望達20%。在微型沖壓件產品方面，目前此產品分為微型Metal bar金屬塊、Metal fence及Micro Pin & Micro Pin header(排針)三大類產品，其中Metal bar金屬塊因美系手機客戶持續沿用，預估今年出貨可維持去年水準，明年公司亦有包括公版在內3個新案在進行，以客戶預估來看，明年相關產品出貨可望倍增；在Metal fence部分，Metal fence功能類似屏蔽罩，過濾傳輸訊號，主要應用於穿戴式產品，目前公司已有美系雲端客戶在測試中；至於Micro Pin & Micro Pin header(排針)主要是應用在SiP封裝上，其中改良後可以客製化、多腳數的Micro Pin header微型沖壓件主要是為解決OSAT(半導體委外封裝測試廠)客戶加工問題，未來前景看好。 優群預估，今年微型沖壓件產品佔比約8%，明年在新案挹注下，佔比可望達15%，甚至上看20%。 優群第1季稅後盈餘為1.39億元，年成長19.83%，為歷年同期新高，每股盈餘為1.55元，累計前4月合併營收為9.2億元，年成長25.65%。 優群表示，儘管有電子供應鏈缺料問題干擾，但客戶訂單狀況良好，今年營運可望延續往年趨勢逐季成長至第3季，且每一季都會比去年同期好，全年營收可望較去年兩位數成長，雖然有新台幣升值、原物料價格上漲及人工費用增加等因素干擾，公司將努力今年獲利不低於去年。

(時報資訊)