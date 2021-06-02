全球新冠肺炎疫情未止、銅價飆漲及IC元件缺料，讓好不容易擺脫紅色供應鏈崛起強力競爭的連接器產業營運再現壓力，所幸產品轉型佈局及自動化產線效益顯現，連接器廠—正崴(2392)、優群(3217)及宏致(3605)營運可望在逆境中維持成長。

近幾年連接器產業可說是面臨重重挑戰，出身於鴻海(2317)集團的立訊創辦人王來春積極進行投資整併，將產品線從原有的連接線逐步擴大至連接器、通訊基站及手機天線、穿戴式裝置、汽車零組件及子系統產品、FFC/FPC、光學鏡頭模組及聲學產品等，垂直整合效益讓立訊蠶食鯨吞台灣連接器廠客戶，不僅中小型連接器廠受到嚴重衝擊，連原是績優生的正崴都難敵立訊進逼，更於2018年上半年陷入虧損困境，最近則是遭逢銅等上游原物料價格飆漲及IC元件缺料之苦，加上過去擁有教育水平人口紅利、被全球視為最佳製造據點大陸工資年年高漲，迫使正崴、優群及宏致積極進行產線自動化，擴大產品佈局，多年的努力不僅逐步擺脫陸廠的追趕，也成為今年電子供應鏈多重變數下的護身符。

正崴於2016年分別成立「技術發展處」及「智能製造處」兩大部門，研發自動化設備關鍵零組件，其中「技術發展處」以開發產線所需各式機器手臂為主，並建立機械手臂相關製程模組化與AOI檢測相關技術，「智能製造處」則是針對客製化產品開發自動化生產設備及擬定生產流程，在自動化設備部分採模組化設計，可快速切換不同產品線，節省換線時間；由於模具是各項產品生產良率高低最重要的一環，2017年正崴開始推動模具4.0，陸續投資約6億元在模具的軟體及硬體，從模具設計標準化開始執行，並導入CNC、EDM全自動加工、CMM自動檢測、機器人自動上下料、系統智能排配生產、零件機外裝夾、通過RFID芯片識別零件身份，透過程式自動上傳，大幅降低人機配比；達成模具4.0一條龍式生產流程，提升模具精確度，縮短模具開發時間，目前正崴徐州廠區已開始採用模具4.0生產，同時正導入華南廠區等其他廠區，而正崴也計畫將模具產能較2017年大幅提升5倍，全面強化公司競爭力。

正崴董事長郭台強表示，正崴近幾年資本支出約在新台幣30億元左右，藉由機械手臂自製、自動化設備與模具4.0推動，並積極在東南亞建廠分散生產基地，包括緬甸、印度等地，隨著效益顯現，讓公司營運表現還不錯。

(時報資訊)