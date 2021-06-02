宏致集團近幾年以併購及鎖定「ICAN」 (Industrial、Cloud、Automotive、NB & Consumer) 領域兩大策略進行轉型，除產品研發以工業、雲端通訊、汽車、電腦周邊與消費性電子為主，公司亦陸續於2015年收購連接線材廠—維翰(後改名為龍翰)、2017年入股弼聖(後改名為志展、2019年取得沖壓件廠—廣迎工業(後改名為廣迎新工業)，將產品線從原有的連接器垂直整合至「連接線、通路、金屬沖壓件」等，逐步朝提供客戶精密零組件整體解決方案廠邁進，公司亦在今年完成現金收購Genesis，為宏致搶攻伺服器/資料庫中心品牌客戶添助力。

目前宏致工業產品以龍翰為主，產品包括：不斷電系統、工業設備、智能生產設備及工業電腦等，其中不斷電系統過去多在菲律賓出貨，去年順利拿到大陸施耐德原廠案子，去年工業產品受到新冠肺炎疫情衝擊，菲律賓廠交貨不順，工業產品佔宏致營收比重約16%到17%，低於2019年的21%，不過在新客戶挹注下，宏致預估，今年工業產品可望較去年成長5%。

在雲端網通部分，宏致主要產品為高速連接器/線、路由器等，客戶為白牌代工廠，佔比宏致營收比重約11%，去年受惠於客戶需求強勁，年成長約50%，宏致預估，今年可望較去年成長30%。在汽車產業部分，宏致現有智能輔助系統、電子控制板、智慧鑰匙、車燈、電池模組(BMS)連接器、台系客戶的倒車雷達，以及電動車的充電樁、電池管理線束等產品，過去兩年受到車市不佳影響，車用產品成長不如預期，目前約佔營收5%，不過去年下半年起車市需求回溫，且宏致拿到歐洲客戶不少訂單，預估今年可望較去年成長30%，佔公司營收比重可望拉升到7%。

在NB及消費性產品方面，受惠於遠距生活，宏致去年NB產品出貨暢旺，佔營收比重約32%到33%，由於新冠肺炎疫情未止，宏致預估，今年NB可望維持成長3C目前佔營收比重約30%，由於公司拿到無人機、掃地機器人及智慧家庭等產品，預估今年亦將較去年好。

近幾年一直是獲利包袱的龍翰，宏致也大力整頓，將龍翰的三個廠區與宏致昆山廠及廣迎新的東莞廠進行整併，預估今年營業費用比例將較去年降低1%到2%，並力拼龍翰能於今年轉虧為盈。宏致亦持續擴建台灣廠產能，可望為今年增加30%產能，公司亦計畫投資4億元興建新廠房，預計今年第2季動土，兩年後完工，加計設備總投資金額高達20億元。

宏致董事長袁万丁表示，今年營收可望突破百億元，由於3個廠區遷移結束，今年毛利率及獲利也會遠優於今年，法人預估，宏致今年每股盈餘可望上看4元，挑戰10年新高。

(時報資訊)