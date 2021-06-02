繼日前有美系外資對聯詠(3034)出手，下砍其目標價、評等後，今最新有亞系外資針對聯詠出具最新研究報告指出，液晶電視面板平均售價恐在6月或第三季度初達到頂峰，時間點比預期來的更早，故對聯詠注入潛在不確定因素，將其目標價由725元降到500元、評等也從買進降至持有。

亞系外資表示，儘管下半年到2022年新增晶圓產能有限，但現在已經觀察到越來越多LCD電視需求轉趨疲軟的跡象，預估液晶電視面板平均售價將在6月或第三季度初達到頂峰，時間點比預期來的更早，大尺寸驅動IC和LCD TV SoC市場也恐在第三季出現放緩，故下修聯詠今年液晶電視相關晶片營收占比由29%到25%，也將其目標價由725元降到500元、評等也從買進降至持有。

亞系外資認為，聯詠從去年第三季開始，透過產品組合改善以及漲價，成功推升毛利率，也看好第二季毛利率將達到近期高峰46.7%，考量今年第二季大尺寸驅動IC平均價格已季增20%，第三季恐將不再上漲，下半年電視驅動IC平均價格恐走跌。

另外，亞系外資也表示，現在還看到電視SoC和電視相關的潛在下修風險，第三季電視需求的不確定性持續增加，將聯詠2021年、2022年每股獲利12%、15%，每股獲利為45.35元、40.15元，毛利率分別為45%以及41%。

(時報資訊)