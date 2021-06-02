每逢疫情，密閉式抽痰管銷售都大增，太醫(4126)密閉式抽痰管大量出貨前4月營收占比4成左右，成長率5成，後續將觀察各市場回溫狀況。台灣新冠疫情嚴峻，重症病患大增，面對病毒的一線醫護人員，承擔很高的感染風險，太醫協助政府抗疫，決定贈出一萬套密閉式抽痰管，幫助醫護人員降低感染風險，提高國內的抗疫量能。

太醫指出，目前許多先進國家已將密閉式抽痰管列入治療重症病房插管病人的標準配備之一。然而，在國內現有健保給付的架構下，醫院會將密閉式抽痰管與成本低廉但功能差異頗大的傳統抽痰管作比較，導致密閉式抽痰管雖有諸多優點，多數醫院仍僅選擇性使用。太醫今年目標繼續成長，目前訂單能見度有1～2個月，大客戶能見度較遠，去年全球新冠疫情爆發後到今年受惠的密閉式持續出貨到歐美國家，前4月營收占比4成左右，成長率約5成，後續可以觀察各市場回溫狀況。

密閉式抽痰管除可隔離痰液與飛沫噴濺，降低感染風險以外，抽痰時也無須拔除呼吸機管路，讓病患在抽痰時，可以不間斷的獲得氧氣，避免血氧快速下降，減少不適。太醫表示，使用密閉式抽痰管，還可以為護理師簡化抽痰程序，降低工作負擔，若用於同病患，同一套可使用24小時，不必每用一次就拋棄，降低醫療廢棄物數量。

(時報資訊)