中鋼(2002)5月份出貨暢旺，較原規劃目標增加6.3萬公噸，由於中鋼5月鋼品盤價續漲，產品價量齊揚下，營收及獲利均樂觀。中鋼領軍，中鴻(2014)以及下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)等全都震盪後上攻。

中鋼含旗下中龍鋼鐵的出貨量，合計達到116.9萬公噸(含鋼胚)，較規劃目標增加6.3萬公噸，其中中鋼佔82.2萬公噸，較4月份增加近2萬公噸，中龍佔34.7萬公噸，較前一個月略增。中鋼表示，主要是熱軋、棒線及鋼板等相關鋼品出貨都較預期好。

此外，中國大陸的鋼鐵原物料價格止跌，鋼價也回穩。先前中國政府打壓黑色系商品價格，當地鋼價跌幅遠超鐵礦砂，讓鋼鐵業者陷入困境、甚至出現虧損。因此，中國唐山市放寬鋼鐵廠的限產政策，激勵鋼筋和鐵礦砂價格齊揚。

中鋼5月出貨量優於預期，顯示下游客戶需求旺盛。由於出貨量比4月大，盤價也高漲，可望帶動中鋼將於10日前公布的5月營收再創新高，獲利同步再攀高可期。

中鴻5月盤價也跟隨中鋼再漲，6月並成功連續第12個月漲價；中鴻本季營收再攀高可期，獲利亦可望再優於第一季。新光鋼(2031)也受惠鋼市需求強勁，第二季獲利預估比第一季成長，全年營運挑戰新高。

此外，鍍鋅烤漆廠燁輝、盛餘跟隨中鋼漲價，6月內銷價每噸大漲3000、4000元，本季隨著產品量價俱揚，兩家公司營運表現可望持續比第一季成長。

燁輝內外銷盤價皆漲，國內報價跟隨中鋼連續調高後，受惠美國鋼價飆高且需求提升，也有利於燁輝外銷美國的業績表現。

盛餘第一季EPS為0.86元，明顯優於去年同期的小虧；展望今年，隨著鋼市全年看旺，業績將比去年大幅成長。

(時報資訊)