料需求提高，周二國際鐵礦石價格飆漲；因傳出中國有望放寬對煉鋼主要城市唐山的限制，市場預計提高鋼鐵產量，提振鐵礦石需求，進而拉抬國際鐵礦石漲5至8%。

周二(1日) 62%國際鐵礦石價約漲5.2%，65%國際鐵礦石價約漲8.6%，58%國際鐵礦石價約漲8.7%；英國鐵礦石約漲5%；美國鐵礦石約漲5.2%。

大連期交所9月鐵礦石期約漲7%，近月焦煤約跌4.2%，焦炭約跌7.6%；上海期交所近月螺紋鋼約跌4.9%，熱軋板捲約跌0.2%，不鏽鋼約漲2.9%。(商品行情網)

(時報資訊)