前幾天法網剛開打，日本好手大坂直美也順利在首場比賽拿下勝利，不過在今年法網開打前，大坂直美宣佈為了心理健康，她寧願受罰也不出席任何一場記者會，引發賽會官方不滿，而就在她單打首輪獲勝後，第2輪比賽前夕宣告退賽，再丟出一記震撼彈。

這也讓外界不禁懷疑她到底出了什麼事，沒想到是因多年憂鬱症纏身緣故，賽後她發表了一篇長文訴說自己經過，一切源於2018年的美國網球公開賽，她說自己不是天生演說家，面對媒體都會感到焦慮，也希望完美回答提問，這次法網前她再度感受到這種焦慮，才拒絕參加記者會。

Candace Owens tells Naomi Osaka to quit tennis, backtracks hours later https://t.co/7RjrWRTHgn — Newsweek (@Newsweek) June 1, 2021

姊姊則說，妹妹似乎有紅土恐懼症，加上親戚於法網開打前說她紅土表現不佳，不斷提起她紅土成績，羅馬大師賽首戰落敗後，妹妹信心完全崩潰，「身旁的人和外界這些加在她身上的想法，讓她覺得自己很差，她必須相信自己才能有所改變。」

而在事情前後參加法網的球星紛紛表態，有人支持她的決定，但也有部份人對她表示不滿，年輕的非裔美籍、保守派政治家歐文斯(Candace Owens)就是批評者之一，她對大坂直美以心理健康為由抵制記者會，她說道：「大坂直美開始變得非常非常討人厭了，乾脆放棄網球吧！」

她繼續說：「妳輕鬆能賺進百萬，卻一次又一次抱怨，因為妳覺得自己是一朵特別的花，不應該參加記者會，在妳看来，這就是一種精神虐待。」歐文斯嘲諷她被寵壞了，「過度優越的千萬富翁，她們甚至不碰自己家裡門的把手，哭著說自己生活有多艱難，這讓人感到噁心，妳現在變得更讓人難以接受了，放棄這項運動吧！」

但當大坂直美透露長期陷入憂鬱症當中，她則稍稍改變了態度，她說：「精神疾病很嚴重，我真心希望她一切順利、身體健康。」不過英國著名主持人皮爾斯摩根(Piers Morgan)得知此事也沒改變態度，他說：「利用媒體進行商業包裝，然後用心理健康來平息媒體批評，請問有哪個記者還敢批評她？她得到想要的，以後只有表揚，這對其他球員公平嗎？」

(中時新聞網)