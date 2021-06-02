宅神朱學恒昨(1日)上午送4盆花籃到衛福部疾病管制署，聲稱要照顧花店生意，同時照顧官員廉恥；民進黨發言人簡舒培對此表示，依照台灣民間習俗觀點來看，送「喪禮」花籃的行為，可視為詛咒之舉，抹煞所有辛苦同仁的努力付出，引發熱議。不過，網紅四叉貓昨深夜在臉書分析，這次事件對朱學恒大概是0.2%的粉絲流失，不算扣分。

宅神1日上午在臉書曝光自己送了4個花籃到疾管署，上面卡片寫著「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，他說，「我只是想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥，同時裡面正在開記者會呢」。但對宅神此舉，行政院長蘇貞昌隨後在臉書回應，非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。

朱學恒不甘示弱，隨即也針對蘇貞昌的回應反擊。他表示「這個叫做高柱花籃，喪禮用的是告別式花圈，他們不送非告別式的場地的。花農最近很辛苦，記得多照顧他們一下。最後，過去幾天同胞染疫死亡上百，為什麼蘇貞昌隻字不語，送了四個花籃就跳出來，是良心發現嗎?」

「送花籃」一事引發大批網友關注，也有不同看法。四叉貓則在臉書說，朱學恒1日粉專只掉了一千個按讚數，大概是0.2％的粉絲流失，「送花事件對他的受眾並不是扣分的行為」。有網友對此留言表示，「看來他負面行銷很成功」、「其實很合理吧，他的受眾本來就幾乎都是藍的」、「防疫期間他也是有生存之道啊」。

(中時新聞網)