勞動部4.0方案將對薪資2萬4以下低薪族進行補貼，台灣民眾黨認為應該要做到「雨露均霑」，台北市議員林國成批評政府的政策其實是「給小騙大」，真正需要的人拿不到，淪為政治買票；民眾黨立委賴香伶也批評這波三級警戒下受衝擊者眾多，還設門檻簡直莫名其妙。

賴香伶認為，這次紓困4.0的勞工政策，是「新瓶裝舊酒，呼攏國人」，這次受影響的很多是內需型、零售業百貨業、微型商店等等，在三級警戒下都被迫停業停工停班，受衝擊者散在各行各業，這次4.0應該放掉行業性思維，進行整體性紓困，這次是國人紓困，而不是個別產業紓困或是個別身份紓困。

賴表示，這次誰受海嘯第一排？是那些餐飲業、美容美髮業、會有人與人接觸的行業，都全部停業，「還設什麼門檻，還設什麼2萬4，莫名其妙」；她說，勞動部還在用這種框架思考，就是因為勞動部只是小媳婦，說話不夠大聲，不像經濟部長王美花，要多少有多少，這次很多微型企業老闆受嚴重衝擊，他們也是一人、兩人工作室而已，其實就是勞工了，這些人怎麼辦？

林國成指出，政府現在就是一意孤行依照他們的意思去做，去年用薪資所得做紓困標準的方向根本是錯的，他訂薪資2萬4以下，能符合規定的大概都是剛投入職場的年輕人，「連這種紓困都有政治意涵，暗中買票的作法，紓困都要政治化。」

林國成說，但還有很大多數的勞工，屬於不一定雇主、自營作業的，他們都受到衝擊，但是都領不到，很多人投入職場久，但不代表他們收入高、家庭就不用負擔，像是工人每個月收入也都很不固定，他們都已經苦不堪言，還要繼續騙勞工。

林國成也替保母向政府請命，保母是以件計酬，現在規定這些幼兒不能到保母那邊去，讓這些人都失業了，但為什麼現在通過的方案，不把他們列入補助？這些保母真的生不如死，已經沒有工作了，還被遺漏掉。

賴香伶認為，包括美國、日本、韓國以及新加坡等國家，紓困的發放對象都是全體國民，因此她建議政府，紓困4.0應該改採「排富後普發紓困津貼」的方式進行。

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(中時 )