路透報導，當地時間6月1日，美國國會行政部門中國委員會」（CECC）以「強迫勞動」名義，呼籲美國NBA球星停止為使用新疆棉花的大陸運動品牌代言。對此，陸駐美國大使館以電子郵件中駁斥稱，美國某些勢力的「強迫勞動」指控是「無恥謊言」，他們「搬起石頭最終會砸自己的腳」。

報導稱，CECC主席、民主黨籍參議員傑夫·默克利和共同主席、民主黨籍眾議員吉姆·麥戈文當地時間6月1日致函美國全國籃球協會（NBA）並提出上述要求。

這封信函聲稱，在安踏（ANTA）、李寧（Li-Ning）和匹克（Peak）等大陸運動品牌公司使用新疆棉花之前，已有十多名NBA球員與上述品牌簽了約。而現在「球員們繼續與安踏運動品牌公司簽了新約。」「我們認為，與使用新疆棉的公司保持商業關係給NBA球員和NBA本身製造了聲譽危險」。

信中提到，安踏、李寧和匹克公開支持新疆棉花。希望「球員們利用他們與安踏、李寧和匹克的合約對這些公司施壓，讓其停止使用新疆棉。如果達不到這個結果，我們鼓勵球員們終止與這些公司的代言合約。」

對此，大陸駐美大使館在一份電子郵件中回復說，有關「強迫勞動」的指控是「無恥謊言」。「美國和其他地方的某些勢力企圖搞亂新疆、遏制大陸的企圖永遠不會成功。他們搬起石頭最終會砸自己的腳。」

(旺報 )