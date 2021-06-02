校方2日配合台北市政府機動快篩隊，針對大倫館住宿生快篩，篩檢完畢的學生依序回到宿舍。（張鎧乙攝）

文化大學爆出有4名住宿學生確診，館內共有345名住宿生、校方緊急匡列造冊快篩，而台北市今早也啟動機動快篩隊到文化大學替學生做篩檢，北市府副發言人黃瀞瑩指出，北市府今成立2支機動快篩隊，其中一隊會到文化大學協助學生快篩，另外一隊則到萬華熱區協助篩檢。

文化大學校內昨已做好清消，北市今早也啟動機動快篩隊到文化大學提學生做篩檢。（文化大學提供／游念育台北傳真）

據了解，台北市機動快篩隊進駐校園替學生篩檢，規畫200名學生在校內快篩，另外100多名學生則由北市府派4輛專車，到剝皮寮篩檢站做篩檢，盼能在下午5點前檢驗完成；北市府指出，北市機動快篩隊每隊人數約8至10人，出動每班次以4小時計，約可篩檢100人。

文化大學教務長方元沂指出，今早已先將確診者周遭較為密切的同學，包括7名室友做快篩，目前結果均為陰性，已要求學生先回到各寢室休息，待作後續檢測。

方元沂指出，快篩後的學生如果是陽性，將依照相關SOP處理，如果是陰性則回到自己的房間不能到處走動，學校會幫大家準備三餐，等待晚上最後的二篩結果，確定陰性部分才會再作後續安排。

方元沂指出，宿舍為雅房型態，一間房有4名學生，因確診者居住的大倫館屬共用衛浴，校方也擔心會有交叉感染，特別是有2位確診者是無症狀狀況，而2位同學為港生，要申請返國做篩檢，才發現確診，因此，校方才希望藉由這次篩檢確定一下宿舍同學的狀況，怕疫情擴散。

(中時 )